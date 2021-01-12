İstanbul'da balık tezgahlarında denetim yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da balık tezgahlarında denetim yapıldı

12.01.2021 08:43

İstanbul'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurallara aykırı avlanmayı önlemek için, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde bulunan balık tezgahlarında denetimlerde bulundu.

İstanbul'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurallara aykırı avlanmayı önlemek için, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde bulunan balık tezgahlarında denetimlerde bulundu.

Denizlerde balık neslinin sürdürülebilirliği ve sağlıklı balık tüketimi açısından mevzuatta belirlenen ölçülerde balık avı yapılabilmesi için balık tezgahlarında denetimler devam ediyor. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri yapılan denetimlerde balık boylarını kontrol ederek, ölçülere uymayan balık kasalarına el koydu. Verilere göre sadece Ocak ayında şu ana kadar, standartlara uymadığı için Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 6 tonu aşkın balık çeşidine el konulduğu bildirildi. Bunun yanı sıra avlanması yasak olan balıkları avlayan balıkçılara da idari para cezası kesildi.

"Bir balığın hayatında ona bir defa üreme fırsatı vermezsek, neslini devam ettiremez"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "1380 sayılı su ürünleri kanununa istinaden, denizde boy, zaman ve yer yasaklarına bakıyoruz. Karaya çıkış noktalarında boy denetimine bakıyoruz. Her balığın avlanması gereken boylar vardır. Boy denetimine baktık burada. Nakil belgelerini kontrol ettik. Denetimlerde yaptığımız boy yasaklarından bahsetmek istiyorum. Boy yasağı bir balığın hayatında ona bir defa üreme fırsatı vermezsek, neslini devam ettiremez"

"Bazı bölgelerde hamsi balığının tutulmasına 10 gün yasak getirildi"

"Bizler de sürdürülebilir balıkçılık için, gelecek nesillerin balık yiyebilmesi için, balıkçıların da balık tutmaları ve mesleklerini icra etmeleri için buna dikkat ediyoruz. Boy hamsi balığında 9 santimdir. Geçtiğimiz günlerde hamsideki küçük boylardan dolayı bakanlığımız bazı bölgelerde hamsi balığının tutulmasına 10 gün yasak getirdi."

"Eğer küçük boyda balık alırsanız, balık nesli tehlikeye düşecek"

"Bugün halde yaptığımız incelemelerde genel olarak hamsinin donuk olarak geldiğini gördük. Herhangi bir boy yasağına rastlamadık. Fakat bir miktar istavrit, mezgit ve turna balığına el koyduk. Denizde, karaya çıkış noktalarında, halde ve perakende satış noktalarında denetimlerimiz sürüyor. Sürdürülebilir balıkçılık için vatandaşlara, küçük boyda balık almayın. Eğer küçük boyda balık alırsanız, balık nesli tehlikeye düşecek diye sesleniyoruz."

"Hamsi 9 santim, istavrit 13 santim, mezgit balığı 13 santim, lüfer 18 santim, palamut balığında da 25 santim"

"Eğer vatandaşlarımız almazsa balıkçımız da avlamaz zaten. Hamsi 9 santim, istavrit 13 santim, mezgit balığı 13 santim, lüfer 18 santim, palamut balığında da 25 santim boy yasaklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımız küçük boyda balık gördükleri zaman 'Alo 174' gıda hattını aradıklarında, biz onlara gerekli denetimleri yapıp geri dönüş sağlayacağız" dedi.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

İstanbul'da balık tezgahlarında denetim yapıldı
İstanbul'da balık tezgahlarında denetim yapıldı
İstanbul'da balık tezgahlarında denetim yapıldı
İstanbul'da balık tezgahlarında denetim yapıldı
İstanbul'da balık tezgahlarında denetim yapıldı
İstanbul'da balık tezgahlarında denetim yapıldı
İstanbul'da balık tezgahlarında denetim yapıldı
İstanbul'da balık tezgahlarında denetim yapıldı
İstanbul'da balık tezgahlarında denetim yapıldı

İstanbul, Balık, Tarım, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da balık tezgahlarında denetim yapıldı - Son Dakika


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