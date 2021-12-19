İSTANBUL'DA BALIKÇILAR AĞ TOPLADI, 2 GÜN BALIK AVLANMAYACAK - Son Dakika

İSTANBUL'DA balıkçılar, artan maliyetlere rağmen balık kasa fiyatlarının yükselmemesi nedeniyle 2 gün avcılık faaliyetlerine ara verdi. DEMBİR yönetim kurulu üyesi Abdullah Denizer, "Salı sabahı tekrar denize çıkacağız ama eğer bu maliyetler böyle devam ederse belki de ocaktan sonraki ikinci döneme hiçbir arkadaşımız çıkmaz" dedi.

Artan maliyetlere rağmen balık kasa fiyatlarının yükselmemesi nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen balıkçılar 2 gün boyunca balık avlamamaya karar verdi. Ağlarını toplayıp beklemeye geçen balıkçılar, artık altından kalkılamaz hale gelen maliyetlerinin bir şekilde aşağı çekilmesini istiyor.

İstanbul DEMBİR (Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği) yönetim kurulu üyesi Abdullah Denizer konu ile ilgili açıklama yaptı. Denizer açıklamasında; "Dün akşam toplanan balıkçılar, 2 gün balığa çıkmama kararı almış. Bunun sebebi artan maliyetlerle rağmen balık satış fiyatının aynı kalması. Enflasyonda son bir yılda artış olmasına rağmen bizim balık fiyatları aynı yerde duruyor. Bizim bütün girdilerimizde yüzde 100'zün üzerinde bir artış oldu. Örnek vereyim, bir tanker mazotu 105 bin liraya alıyorduk, şu anda yaklaşık 230 bin liraya yükseldi. Son zamanlarda da sadece boğaz civarında avcılık yapabiliyoruz. Burada bir kayık ortalama 100 kasa balık avlıyor. Bu da bin 500 kilo balık yapar. Bu balığı tutabilmek için de en az bir ton mazot yanıyor. 1 kilo balığın maliyeti 8 liraya geliyor. Buradan balık haline nakliye 1 lira, etti 9 lira. 2 lira da orada komisyon var. Teknede çalışan personel giderleri hariç sadece balığın hale gidene kadar ki maliyeti bu. Balığın halde satışı kasası 200 liradan yapılıyor. Bunun 180 lirası sadece balığın hale gidene kadarki maliyeti. Bunun dışında personel masrafları, ağlara yapılan masraflar ki bunlar da dövizdeki artıştan dolayı iki katına çıktı. Nasıl olacak bilmiyorum ama maliyetlerimizin biraz daha aşağı çekilmesi gerekiyor. Çok pahalı bir maliyetimiz var, balık fiyatlarının biraz daha yukarı çıkması lazım" dedi.