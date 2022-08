Son dakika haberi! İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede binanın tüm çatısını sardığı yangın devam ederken, hastane tahliye edildi.

Sağlık çalışanları, itfaiye erleri, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, yaşlıları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı. Hastalar bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Yangını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bir helikopter bölgeye sevk edildi.

Tarihi binadaki yangın nedeniyle oluşan dumanlar İstanbul'un pek çok ilçesinden görüldü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Can ile ilgili sıkıntımız, kaybımız, yaralanan bir vatandaşımız söz konusu değil" dedi.

"Bölgede 78 araç, 215 personel var"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yangın bölgesine gelerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Balıklı Rum Hastanesi'nin "simge hastanelerden" olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Sevindirici olan şu anda hasta tahliyeleri büyük oranda yapıldı. Şu anda burada 78 aracımız var, 215 personelimiz var ve Zeytinburnu Belediyesinin de bir kısım görevlileri burada. Farklı kurumlar da arka planda destek için bekliyorlar. Şu an çatıda kontrol altına alınmaya çalışılan bir yangın. Binanın geneline baktığımız zaman çatı ve altındaki döşemesi ahşap. Eski usul bir döşeme imalatı. Havadan müdahaleyle ilgili hazırda bekleyen bir helikopter var. Sanıyorum Orman Bölgenin helikopteri. Şu an için binaya dönük içeride çalışan itfaiye çalışanlarımız var, yangını kontrol altına alması gereken. Süreç devam ediyor. Arkadaşlarım çalışma içerisinde en hızlı biçimde müdahalesini yaptılar. Mühim olan can kaybının olmaması. Balıklı Rum Hastanesi bizim için çok kıymetli bir kurum. Hastane olarak da çok kıymetli. Onu tekrar hep birlikte ayağa kaldırırız, biz de yanında oluruz. Esas olan burada can kaybının olmaması ve bir an önce de yangının kontrol altına alınması. Diğer kısmını hep birlikte hallederiz."

"102 yaşlı hasta tahliye edildi"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise yangının saat 12.50 gibi çatıda çıktığını belirterek, "Şu ana kadar 102 yaşlı hasta tahliye edildi. Şimdi son bölümdeki çatıyı söndürme çalışmaları devam ediyor Sevindirici olan herhangi bir can kaybının olmaması. Bu büyük yangını çok şükür atlatmış olduk." dedi.

Başkan Arısoy, yangının çıkış nedeninin daha sonra itfaiyenin hazırlayacağı raporla ortaya çıkacağını bildirdi.

Balıklı Rum Hastanesi Başhekimi Stati Leana da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ölü, yaralı çok şükür yok. Dumandan etkilenen bile çok şükür yok." dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.