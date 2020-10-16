Bangladeşli bir kişiyi alıkoyup fidye isteyen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bangladeşli bir kişiyi bir hafta alıkoyup, ailesinden 20 bin avro fidye istediği iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bangladeş uyruklu öğrenci Muhammed Rahman (24), sosyal medyadan tanıştığı bir kadının kendisini eve davet etmesi sonucu 27 Eylül'de Bağcılar'da bulunan bir eve gitti.

Eve girdiği anda 3 şüpheli tarafından darbedilen Rahman'ın elleri ve ayakları bağlandı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden ailesinden 20 bin avro fidye istediği Rahman, 3 Ekim'e kadar evde alıkonuldu ve işkenceye uğradı.

Ailesinin Bangladeş'te bir banka hesabına bin avro yatırmasının ve daha fazla paralarının bulunmadığını bildirmesinin ardından, Rahman evden çıkarılıp bir halk otobüsüne bindirilerek serbest bırakıldı.

Karakola durumunun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, birçok güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheliler Eyüp G. (46), Eren G. (19) ve Seyit A'yı (18) gözaltına aldı.

Müşteki Rahman'ın da teşhis ettiği şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.