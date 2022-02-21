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İstanbul'da banka soygunu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da banka soygunu şüphelisi tutuklandı

21.02.2022 12:02
İstanbul'da banka soygunu şüphelisi tutuklandı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde banka şubesini soyduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde banka şubesini soyduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 18 Şubat Cuma günü Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki banka şubesine yüzü kapalı, kapüşonlu ve sırt çantalı kişi geldi.

Güvenlik görevlisini belindeki silahını alarak etkisiz hale getiren şüpheli, bankadan para çalarak kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince kimliği tespit edilen şüpheli Mustafa U, evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası Bakırköy Adliyesi'ne gönderilen zanlı, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli Mustafa U, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı yağma" suçlamasıyla tutuklandı.

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İstanbul, Banka, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da banka soygunu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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