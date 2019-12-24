İstanbul'da, bankadan soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da, bankadan soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da, bankadan soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Avcılar'da, bir bankayı soymaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, bankadan soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı, System.String[]

Avcılar'da, bir bankayı soymaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu üzerindeki bir banka şubesine giden M.T, tabancayla birkaç el ateş etti.

Kuru sıkı tabanca kullandığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinin açıklaması

İstanbul Valiliğinden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, Avcılar ilçesindeki bir banka şubesine yönelik

silahlı saldırı ihbarı üzerine, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle olay

yerine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, silahlı soygun teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen M.T'nin görevli ekiplerce etkisiz hale getirilerek, silahıyla yakalandığı kaydedildi.

D-100 Karayolu, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:46 Kaynak: AA
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