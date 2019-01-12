Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Banliyö Hattında Kaza

İstanbul'da Banliyö Hattında Kaza

1 saat önce

İstanbul'da Halkalı-Sirkeci Banliyö tren hattında test sürüşleri yapıldığı sırada bir bakım onarım aracı ile lokomotif kafa kafaya çarpıştı.

İstanbul'da Banliyö Hattında Kaza, System.String[]
İstanbul'da Halkalı-Sirkeci Banliyö tren hattında test sürüşleri yapıldığı sırada bir bakım onarım aracı ile lokomotif kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle 4 işçi hafif yaralandı. Kaza, Halkalı-Sirkeci Banliyö tren hattında sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, test sürüşlerinin yapıldığı tren hattında bir bakım onarım elektrik hatlarıyla ilgili çalışma gerçekleştiriyordu. Bu sırada karşı yönden gelen bir lokomotif aracın çalışma yaptığını gördü. Görgü tanıklarının iddiasına göre bakım onarım aracını gören lokomotif defalarca korna çaldı. Fakat bakım onarım aracı geriye doğru gidemedi ve kafa kafaya çarpıştılar. Kaza sırasında bakım onarım aracının üzerinde olan Servet Demir, Selman Kızılkaya, Velat Kandemir ve Hasan Dövücü isimli 4 işçi vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı işçileri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birisinin ayağının kırık olduğu öğrenilirken işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yapılan bölge üzerinde incelemelerini gerçekleştiriyor. Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Sarı araç korna çala çala geliyordu. Buradaki aracı ve üzerinde çalışma olduğunu gördü. Korna çaldı, frene bastı ama duramadı. Yaralıları ben hiç göremedim. Üstünde bir adam çalışıyordu ama düşmedi. Büyük bir toz bulutu uçtu havada" dedi.

(Murat Delice - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Halkalı, İstanbul, Güncel
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