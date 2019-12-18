İstanbul'da barajlar yüzde 66 oranında boşaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da barajlar yüzde 66 oranında boşaldı - Son Dakika

İstanbul'da barajlar yüzde 66 oranında boşaldı

7 saat önce

İstanbul'da beklenen yağmurların yağmaması barajların 15 günlük doluluk grafiğine yansıdı.

İstanbul'da barajlar yüzde 66 oranında boşaldı, System.String[]

İstanbul'da beklenen yağmurların yağmaması barajların 15 günlük doluluk grafiğine yansıdı. Ölçüm grafiği son bir hafta içerisinde hızla aşağı doğru bir ivme kazanarak doluluk oranı yüzde 34.49 seviyesine kadar indi. İSKİ verilerine göre barajlarda bulunan toplam su miktarı ise 299 milyon metreküpe düşerek son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Geçen yılın aynı tarihinde ise iki katı su bulunması dikkat çekti.

İstanbul'da özellikle Ekim, Kasım ve Aralık ayında şuana kadar beklenen yağmurların yağmaması barajlarındaki su seviyesinin ciddi anlamda düşmesine neden oldu. Tehlikenin boyutu barajlardan çekilen drone görüntüsü ile bir kez daha ortaya çıkmıştı. İstanbul'un önemli su kaynaklarından Büyükçekmece Gölü'ndeki suların yaklaşık 300 metre çekildiği görülmüştü. Son 15 gün içerisinde beklenen yağmurların yağmaması ise doluluk oranın ölçüldüğü grafiğin hızla aşağı doğru düşmesine neden oldu.

BUGÜN İTİBARIYLA TOPLAMDA 299 MİLYON METREKÜP SU KALDI

Barajlarındaki doluluk oranı 18 Aralık itibarıyla 34.49 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Bu orana yakın olarak 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 38.37 olarak ölçülmüştü. 2013'te ise 38.38 olarak ölçülmüştü. Barajlardaki en büyük doluluk oranı ise bu yıl 93.32 oran ile Mart ayında ölçüldü. Öte yandan İSKİ verilerine göre barajlarda bugün itibarıyla toplamda 299 milyon metreküp su kaldığı görüldü. Geçen yıl aynı tarihte ise 601 milyon metreküp su olduğu görüldü. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan olan Alibeyköy Barajı'nda önceki yıllara göre su seviyesinde önemli derecede azalma oldu. Barajın su seviyesi 18 Aralık itibariyle 38.51'e kadar düştü. Barajın havadan görüntülerinde suların çekildiği alanlarda lastik izleri ortaya çıkmıştı.

SON VERİLER

İSKİ verilerine göre 18 Aralık tarihi itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları şu şekilde paylaşıldı: "Ömerli 30.65, Pabuçdere 2.92, Sazlıdere 33.52, Büyükçekmece 34.64, Alibeyköy 38.51, Tekos 50.41, Kazandere 2.40, Elmalı 61.04, Darlık 39.04, Istrancalar 19.52."

(İHA)

İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ellerinin hamuruyla istanbul trafiğine meydan okuyorlar
Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul'u eleştirenlere Nasreddin Hocalı yanıt Felçli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı

Son Dakika Haberleri
18:36 Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 76'ya yükseldi - Son Dakika
18:36 Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Selam Tevhid kumpası davasında firari 3 eski hakim ve savcı hakkında... - Son Dakika
18:36 Husiler bir petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını duyurdu - Son Dakika
18:36 Kamerun'da Çinliler yurt dışına kaçırdığı için madeni para sıkıntısı yaşandığı iddiası - Son Dakika
18:33 Down sendromlu Emre'nin hayalini Başkan Köse gerçekleştirdi - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:38:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da barajlar yüzde 66 oranında boşaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]