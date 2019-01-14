Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Barajlarda Doluluk Oranı Yüzde 90'ı Geçti

İstanbul'da Barajlarda Doluluk Oranı Yüzde 90'ı Geçti

6 dakika önce

Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul DHAİstanbul'da kar ve kuvvetli yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı geçti.

İstanbul'da Barajlarda Doluluk Oranı Yüzde 90'ı Geçti, System.String[]
Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul DHA

İstanbul'da kar ve kuvvetli yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı geçti.

İstanbul'da Ocak ayının ortasına gelmeden barajlar doldu. İSKİ'den edinilen bilgiye göre kar ve kuvvetli yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. İstanbul'da geçtiğimiz yıl aynı dönem doluluk oranı yüzde 66 seviyesindeydi. Kuraklığın yaşandığı 2014 yılının Ocak ayında ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 34'dü.

Kentteki 10 barajdan Istrancalar, Darlık, Kazandere ve Alibey barajlarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. İstanbul'daki diğer barajlarda ise doluluk oranı şu şekilde: Terkos yüzde 99,   Büyükçekmece yüzde 96, Ömerli yüzde 91, Elmalı yüzde 87, Pabuçdere yüzde 77, Sazlıdere yüzde 53.

Görüntü Dökümü;:

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(ARŞİV HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ)

-Büyükçekmece barajı

-Alibeyköy Barajı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:54 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Ekonomi
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