İstanbul'da Barajlarda Doluluk Oranı Yüzde 90'ı Geçti
1 saat önce
Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da kar ve kuvvetli yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı geçti.
Erhan TEKTEN - İstanbul DHA
- İSTANBUL'da kar ve kuvvetli yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı geçti.
İstanbul'da Ocak ayının ortasına gelmeden barajlar doldu. İSKİ'den edinilen bilgiye göre kar ve kuvvetli yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. İstanbul'da geçtiğimiz yıl aynı dönem doluluk oranı yüzde 66 seviyesindeydi. Kuraklığın yaşandığı 2014 yılının Ocak ayında ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 34'dü.
Kentteki 10 barajdan Istrancalar, Darlık, Kazandere ve Alibey barajlarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. İstanbul'daki diğer barajlarda ise doluluk oranı şu şekilde: Terkos
yüzde 99, Büyükçekmece
yüzde 96, Ömerli
yüzde 91, Elmalı
yüzde 87, Pabuçdere yüzde 77, Sazlıdere
yüzde 53.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:07 Kaynak: DHA
Zabıta Memuru, Sokak Çocuklarına Sattıkları Çiçekleri Yedirdi
AK Parti 17 İlde Adaylarını Açıkladı
Ormanlık Alanda, Domuz Sanıp 1 Kişiyi Öldüren Avcı Tutuklandı
Otomotiv Devi Anadolu Isuzu Üretime Ara Verecek