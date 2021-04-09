İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 78'E YÜKSELDİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 78'E YÜKSELDİ

09.04.2021 10:40

*İstanbul'un 4 barajında doluluk oranı yüzde 90'ı geçtiAli AKSOYER / İSTANBUL'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e dayandı.

*İstanbul'un 4 barajında doluluk oranı yüzde 90'ı geçti

Ali AKSOYER/ İSTANBUL'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e dayandı. İSKİ verilerine göre bugün için doluluk oranı yüzde 78.51 olarak ölçüldü. Yağışlı sistemlerle birlikte İstanbul'un barajlarında son bir hafta içinde 43 milyon 860 bin metre küp daha su birikti. Yaklaşık 4 ay önce doluluk seviyesi yüzde 28'lere kadar inen Alibeyköy barajı havzasında kuruyan alanlar yeniden suyla doldu. İstanbul'un 4 barajında doluluk oranı yüzde 90'ı geçti

DOLULUK ORANI YÜZDE 19.16'DAN 78.51'e YÜKSELDİ

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Etkili olan yağışlı sistemlerin ardından barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78.51'e ulaştı. İSKİ verilerine göre geçen yıl en yüksek doluluk oranı 2020 yılının Nisan ayında yüzde 68.56 olarak ölçülmüştü. 2020 yılının en düşük ortalama seviyesi ise geçtiğimiz aralık ayı içinde yüzde 20.29 olarak kayıtlara geçmişti.

BİR HAFTADA 43 MİLYON 860 BİN METRE KÜP DAHA SU BİRİKTİ

İstanbul barajlarında son 24 saat içindeki artış 11 milyon 290 bin metre küp, son bir hafta içinde ise 43 milyon 860 bin metre küp olarak kayıtlara geçti. Günlük artış yüzde 1.3, haftalık artış ise yüzde 5.05 olarak ölçüldü.

İSTANBULLULARIN 682 MİLYON METRE KÜP SUYU VAR

İSKİ verilerine göre 868 milyon 680 bin metre küp su tutma kapasitesine sahip İstanbul barajlarındaki biriken suyun miktarı bugün için 682 milyon 100 bin metre küp. İstanbul'da biriken suyun yüzde 33'ü Ömerli Barajında, yüzde 17'si Terkos'ta, yüzde 16.4'ü Büyükçekmece Barajında, yüzde 14'ü ise Darlık Barajında bulunuyor.

4 BARAJDA DOLULUK YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE

İstanbul'un üç barajında ise doluluk yüzde 90'nin üzerine çıktı. Ömerli Barajında doluluk oranı yüzde 95.54, Darlık barajı doluluk oranı yüzde 93.00, Elmalı Barajı yüzde 92.46, Istrancalar da ise 91.52 olarak ölçüldü. İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranının altında kalan tek baraj Sazlıdere barajı oldu. Daha önce adeta kuruyan barajda doluluk oranı yüzde 41.37 olarak ölçüldü.

ALİBEYKÖY BARAJI YUZDE 28'LERDEN YUZDE 66'LARA YÜKSELDİ

Doluluk oranı 4 ay önce yüzde 28'lere kadar gerileyen, İstanbul'un önemli barajlarından Alibeylköy barajında bugün doluluk oranı yüzde 66.26 olarak ölçüldü. Adeta kuruduğu dönemde havzasında otlayan koyun ve keçilerin yerini yeniden balıklar aldı. Baraj gölü su havzasının kuruyan bölümleri yeniden suyla doldu.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı yüzde 95.54

-Papuçdere Barajı yüzde 67.95

-Sazlıdere barajı yüzde 41.37

-Büyükçekmece Barajı yüzde 75.28

-Alibeyköy Barajı yüzde 66.26

-Terkos Barajı yüzde 75.53

-Kazandere Barajı yüzde 69.32

-Elmalı Barajı yüzde 92.46

-Darlık Barajı yüzde 93.00

-Istrancalar Barajı yüzde 67.15

İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 78'E YÜKSELDİ
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 78'E YÜKSELDİ
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 78'E YÜKSELDİ
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 78'E YÜKSELDİ

İstanbul, Terkos, Ocak, küp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 78'E YÜKSELDİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven isyan etti New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven isyan etti Güne yükselişle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor 50 kuruşluk tuvalet parası için gözünden olan yaşlı adamın şimdi tek bir isteği var 50 kuruşluk tuvalet parası için gözünden olan yaşlı adamın şimdi tek bir isteği var Yaz ayları öncesi İstanbulluları rahatlatan gelişme! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e dayandı Yaz ayları öncesi İstanbulluları rahatlatan gelişme! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e dayandı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı         
11:07
Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak         
10:45
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı         
10:04
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Vaka artışının önlenemediği kentte, 'geçmiş olsun'a giden şahıs 42 kişiye virüs bulaştırdı Vaka artışının önlenemediği kentte, 'geçmiş olsun'a giden şahıs 42 kişiye virüs bulaştırdı         
09:17
Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor         
08:57
Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş         
08:32
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Gelinin kardeşi düğünde damadı bıçakla yaraladı Gelinin kardeşi düğünde damadı bıçakla yaraladı         
21:29
Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük         
21:15
Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu         
17:17
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm 3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm         
16:59
"Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü         
15:10
Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 11:17:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 78'E YÜKSELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei