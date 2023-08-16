İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Hesaplamanın sonuçları keyifleri kaçıracak

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası megakent İstanbul'da da etkisini hissettirmeye devam ediyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda ise su seviyesi gün geçtikte düşüyor. Barajlardaki doluluk oranının yüzde 33.37'e düşmesiyle birlikte uzmanlardan "İstanbulluların 61 günlük suyu kaldı" uyarısı geldi.

BARAJLARDA 289.84 MİLYON METREKÜP SU KALDI

İSKİ verilerine göre bu yılın ağustos ayı itibarıyla barajlarda 289.84 milyon metreküp su kaldı. Geçen yılın aynı ayında barajlarda 538.57 milyon metreküp su bulunurken bu rakam 2014 yılının ağustos ayında ise 154.05 milyon metre küptü.

İSTANBUL'UN 61 GÜNLÜK SUYU KALDI

Öte yandan baraj bölgeleri yağış almadığı takdirde İstanbul'da 91 günlük su kaldığını, bunun ise yüzde 25'nin buharlaşması durumunda bu kullanımın yüzde 61'e düştüğü hesaplandı. Dün barajlardaki su doluluk oranı 33.58 iken bugün itibarıyla bu rakam 0.21 eksilerek 33.37 oldu.

BARAJLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Dron ile havadan çekilen görüntülerde barajlardaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görülüyor. Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle;