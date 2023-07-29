İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi.

GEÇEN YILA GÖRE FARK ÇOK BÜYÜK

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 37.77 olarak ölçüldü. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 67.12 olarak kayıtlara geçmişti. Son rakamlara göre mega kentteki barajlardaki su seviyesi son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.

TOPRAK KISIMLARDA ÇATLAMA VAR

Sazlıdere Barajında dron ile havadan çekilen görüntülerde barajdaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görülüyor.

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle: