İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika
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İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesinde

29.07.2023 16:18

Mega kent İstanbul'da hava sıcaklığı iyice etkisini gösterirken, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 37.77 oldu. Bu rakam son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi.

GEÇEN YILA GÖRE FARK ÇOK BÜYÜK

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 37.77 olarak ölçüldü. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 67.12 olarak kayıtlara geçmişti. Son rakamlara göre mega kentteki barajlardaki su seviyesi son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.

TOPRAK KISIMLARDA ÇATLAMA VAR

Sazlıdere Barajında dron ile havadan çekilen görüntülerde barajdaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görülüyor.

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Gökhan pars: Her sene ayni terane kardesim bu bahar nuh tufani oldu neredeyse yagmur yagmur,tutsaydiniz suyu... Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika
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