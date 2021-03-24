İstanbul'da barajların doluluk oranı geçen yılı aştı - Son Dakika

İstanbul'da barajların doluluk oranı geçen yılı aştı
24.03.2021 09:55
İstanbul'da barajların doluluk oranı geçen yılı aştı Geçen yılın en yüksek seviyesini geride bıraktı İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları geçen yılın en yüksek seviyesini geride bıraktı.
İstanbul'da barajların doluluk oranı geçen yılı aştı
Geçen yılın en yüksek seviyesini geride bıraktı
İSTANBUL - İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları geçen yılın en yüksek seviyesini geride bıraktı.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklık konusunu gündeme getirmişti. Son aylarda etkili olan yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi de artarken son rakamlar dikkat çekti. 2020 yılında 20 Nisan'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 68.56 olarak ölçülürken bu yıl 21 Mart itibariyle doluluk oranı yüzde 68.64 oldu. Bu seviyeyle doluluk oranı geçen yıl kaydedilen en yüksek seviyeyi aşmış oldu.
Son Dakika Biri dövdü diğerleri çaldı! ATM'den çıkan parayı görünce dayanamamışlar AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi Son Dakika! AK Partili Hayati Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Görüntü Türkiye'den! Dışarı çok nadir çıkıyor, tam o anda deklanşöre basıldı Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi