İstanbul'da barda başlayan kavga dışarıya taştı: Tekme, tokat ve masalı kavga kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da barda başlayan kavga dışarıya taştı: Tekme, tokat ve masalı kavga kamerada

17.10.2022 12:01

- İstanbul'da barda başlayan kavga dışarıya taştı: Tekme, tokat ve masalı kavga kamerada Göktürk'te barda çıkan kavga sonucu bir grup ile bodyguardlar birbirine girdi Mekandan atılan grup cadde üzerinde de taşkınlığı sürdürüp kavgaya devam etti Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan...

- İstanbul'da barda başlayan kavga dışarıya taştı: Tekme, tokat ve masalı kavga kamerada

Göktürk'te barda çıkan kavga sonucu bir grup ile bodyguardlar birbirine girdi

Mekandan atılan grup cadde üzerinde de taşkınlığı sürdürüp kavgaya devam etti

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan grup emniyete götürüldü

İSTANBUL - Göktürk'te bir barda çıkan kavga sonucu iki grup birbirine girdi. Tekme, tokat, masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kameralara yansırken, mekandan atılan grup cadde üzerinde de taşkınlığı sürdürüp kavgaya devam etti. Polis ekiplerinin müdahale ederek dağıttığı grup birilerinden şikayetçi olmadı.

Olay, dün gece saatlerinde Eyüpsultan Göktürk'te meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki bir binada bulunan bara giren bir grup, eğlenmeye başladı. Bir süre sonra alkolün de etkisiyle grup taşkınlık çıkartmaya başladı. Bunun üzerine barda bulunan diğer bir grup ile problem çıkartan grubu dışarıya çıkartmak istedi.

Tekme, yumruk, masa ve sandalyeli kavga

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tekme, yumruk, masa ve sandalyeler havada uçuştu. Barda başlayan kavga ardından caddeye de taşınca polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları dağıttı. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da barda başlayan kavga dışarıya taştı: Tekme, tokat ve masalı kavga kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da barda başlayan kavga dışarıya taştı: Tekme, tokat ve masalı kavga kamerada - Son Dakika
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