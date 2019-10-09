İstanbul'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde sela okundu
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İSTANBUL'DA 'BARIŞ PINARI HAREKATI' İÇİN CAMİLERDE SELA OKUNDU (1 Piyale Paşa Camii)
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:46 Kaynak: DHA
İSTANBUL'DA 'BARIŞ PINARI HAREKATI' İÇİN CAMİLERDE SELA OKUNDU (1 Piyale Paşa Camii)
Nusaybin'e roketin düşme anı saniye saniye kaydedildi Türkiye harekatı başlattı ABD'li ve YPG'li komutanlar toplantı yaptı Barış Pınarı Harekatı için camilerde sela okundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin direktifler