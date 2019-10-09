Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde sela okundu
Son Dakika Güncel İstanbul'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde sela okundu

İstanbul'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde sela okundu

54 dakika önce

İSTANBUL'DA 'BARIŞ PINARI HAREKATI' İÇİN CAMİLERDE SELA OKUNDU ( 2 Çamlıca Camii)

İSTANBUL'DA 'BARIŞ PINARI HAREKATI' İÇİN CAMİLERDE SELA OKUNDU ( 2 Çamlıca Camii)

İstanbul'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde sela okundu

Barış Pınarı Harekatı, Çamlıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:10 Kaynak: DHA
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