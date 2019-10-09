İstanbul'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde sela okundu
54 dakika önce
İSTANBUL'DA 'BARIŞ PINARI HAREKATI' İÇİN CAMİLERDE SELA OKUNDU ( 2 Çamlıca Camii)
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:10 Kaynak: DHA
İSTANBUL'DA 'BARIŞ PINARI HAREKATI' İÇİN CAMİLERDE SELA OKUNDU ( 2 Çamlıca Camii)
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