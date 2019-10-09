İstanbul'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde sela okundu
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İSTANBUL'DA 'BARIŞ PINARI HAREKATI' İÇİN CAMİLERDE SELA OKUNDU (3 boğaz semaları geniş açı)
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:16 Kaynak: DHA
İSTANBUL'DA 'BARIŞ PINARI HAREKATI' İÇİN CAMİLERDE SELA OKUNDU (3 boğaz semaları geniş açı)
Nusaybin'e roketin düşme anı saniye saniye kaydedildi Türkiye harekatı başlattı ABD'li ve YPG'li komutanlar toplantı yaptı Barış Pınarı Harekatı için camilerde sela okundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin direktifler