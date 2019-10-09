İstanbul'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde sela okundu

Bugün saat 16.00'da Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, tarafından verilen talimatla yurt genelinde yatsı namazı öncesi sela okundu. Büyük Çamlıca Cami'nde yatsı namazı öncesi cami imamı tarafından Fetih Suresi okundu. Büyük Çamlıca Cami imam hatibi Kerim Öztürk, "Bu bizim ecdadımızdan gelen bir gelenek. Ordu sefere çıktığı zaman, bizlerde vatanımızı bekleyen hatta vatanı için canını feda eden kardeşlerimizin muzaffer olması adına dualar ediyoruz, Fetih Sureleri okuyoruz. Geçmişten bugüne bir gelenek olarak sürüyor. Çok ta güzel bir gelenek. Biz de inşallah askerlerimizin, komutanlarımızın, Türkiye Cumhuriyetinin her bir ferdi için yaptıkları bu gayreti destekliyoruz. Onlara dualar ediyoruz. Fetih Sureleri okuyoruz inşallah." dedi.

Beyoğlu Piyale Paşa Cami'ne yatsı namazı kılmaya gelen vatandaşlar, harekatın Türk Ordusunun zaferiyle sonuçlanması için dualar okuduklarını belirtti.

Cami cemaatinden Veysel Tüllü" Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ordumuz, milletimiz var olsun. Ordumuzu havada, karada, denizde galibiyetler, muzafferler nasip eylesin. Çok onurlandık, çok şereflendik. Selaların ordumuz için, harekatımız için verildiğini duyduk. Allah var olsun, devletimiz sağ olsun. O teröristler oradan temizlensin. PKK 'nın, YPG'nin orada durması bizim için bir tehdittir. Amerika'nın da orada işi yoktur" dedi. Abdurrahim Yılmaz adlı vatandaş ise "Allah ordumuza güç, kuvvet versin. Selalar okundu ordumuza bol bol dua edeceğiz. İnşallah hayırlısı ile muzaffer olacağız. Allah hepsine bu dünyaya illet olan PKK'ya Allah onları kahretsin inşallah. Allah ordumuzu muzaffer kılsın" diye konuştu.

Avcılar 'da da yatsı öncesi sela okundu. Yarın sabah da yurt genelinde Fetih Suresi okunup, dualar edilecek.

Görüntü Dökümü

(ÇAMLICA CAMİİ)

-Muhabir anons

-Büyük Çamlıca Cami'nden görüntüler

-Çamlıca Cami'deki cemaat ile röp

-Çamlıca Cami imamının Fetih Suresi okuması

(PİYALE PAŞA CAMİİ)

-Piyale Paşa Cami cemaati ile röp

-Piyale Paşa Cami'de sela okunması

-Namaza gelen Veysel Tüllü ile röportaj

-Namaza gelen Abdurrahim Yılmaz ile röportaj

-Genel cami görüntüleri

-Genel ve detay

(AVCILAR)

-Sela ve ezan okunurken Avcılar'da çekilen görüntüler

-Merkez Camii minareleri

- İstanbul