İstanbul'da Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu
1 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazında ülke genelindeki tüm camilerde Fetih Suresi okundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:08 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazında ülke genelindeki tüm camilerde Fetih Suresi okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Suriye'nin Kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazından önce yurt genelinde tüm camilerde Fetih Suresi okundu, dualar edildi. Camilere gelen vatandaşlar ellerini semaya kaldırarak harekatın başarılı olması için dua etti. - İSTANBUL
Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu Barış Pınarı Harekatı Topçu atışlarıyla vurulan Tel Abyad görüntülendi: Bölgede sessizlik hakim Trump: Kürtler kendi toprakları için savaşıyor, İkinci Dünya Savaşı'nda bize yardım etmediler