Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu
Son Dakika Güncel İstanbul'da Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

İstanbul'da Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazında ülke genelindeki tüm camilerde Fetih Suresi okundu.

İstanbul'da Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazında ülke genelindeki tüm camilerde Fetih Suresi okundu.


Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Suriye'nin Kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazından önce yurt genelinde tüm camilerde Fetih Suresi okundu, dualar edildi. Camilere gelen vatandaşlar ellerini semaya kaldırarak harekatın başarılı olması için dua etti. - İSTANBUL

Diyanet İşleri Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:08 Kaynak: İHA
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Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu
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