İstanbul'da Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazında ülke genelindeki tüm camilerde Fetih Suresi okundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:45 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazında ülke genelindeki tüm camilerde Fetih Suresi okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Suriye'nin Kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazından önce yurt genelinde tüm camilerde Fetih Suresi okundu, dualar edildi. Camilere gelen vatandaşlar ellerini semaya kaldırarak harekatın başarılı olması için dua etti.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
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