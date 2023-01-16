Barışma randevusunda cinayet: Karısını kalbinden bıçakladı - Son Dakika
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Barışma randevusunda cinayet: Karısını kalbinden bıçakladı

16.01.2023 11:42

Barışma randevusunda cinayet: Karısını kalbinden bıçakladı Çağlayan'da kardeşinin evine gelen kadın, kocası tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Barışma bahanesiyle geldiği öğrenilen ve eşinin kendini aldattığını ileri süren koca tutuklandı Kağıthane Çağlayan'da iki çocuğuyla birlikte...

Barışma randevusunda cinayet: Karısını kalbinden bıçakladı

Çağlayan'da kardeşinin evine gelen kadın, kocası tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Barışma bahanesiyle geldiği öğrenilen ve eşinin kendini aldattığını ileri süren koca tutuklandı

İSTANBUL - Kağıthane Çağlayan'da iki çocuğuyla birlikte şehir dışından kardeşinin evine gelen kadın ile boşanma aşamasında olduğu eşi arasında aldatma iddiası nedeniyle kavga çıktı. Barışma bahanesiyle binaya gelen koca merdiven boşluğunda eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Şener B. ile Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Sultan B. (27), bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki çocuğunu da alarak evden ayrıldı. Ardından kadın, erkek kardeşi Erdinç'in Çağlayan'daki evine geldi. Bunu haber alan Şener B. de barışma bahanesiyle eşinin kardeşinin evine geldi.

Barışma bahanesiyle gelip kalbinden bıçakladı

Kardeş Erdinç'in barışması için bir araya getirdiği ikili, bina kapısının önünde yaklaşık 5 dakika konuştu. Ardından ikili içeriye geçerek binanın merdivenlerinden en alt kata inmeye başladı. Dairenin önüne geldikleri esnada ikili arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kendisini aldattığını iddia eden eşine bıçak çeken Şener B., kadını kalbinden bıçakladı.

Polis, katil kocayı gözaltına aldı

Olayın ardından koca Şener B. bina dışına çıkarken, kadın ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de bir süre binada çalışma yaptı. İncelemelerin ardından kadının cansız bedeni, Bahçelievler Yenibosna Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı koca tutuklandı

Kadının 2 çocuğu ise savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olayın ardından katil zanlısı koca Şener B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesinin alınan ve çeşitli suçlardan 5 adet kaydı bulunan Şener B., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Kağıthane, Çağlayan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Barışma randevusunda cinayet: Karısını kalbinden bıçakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Barışma randevusunda cinayet: Karısını kalbinden bıçakladı - Son Dakika
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