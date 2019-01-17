Son Dakika Haberleri: İstanbul'da başarılı olana CEO'luk

İstanbul'da başarılı olana CEO'luk

48 dakika önce

Sayıları giderek artan küresel şirketlerin Türk lejyonerlerinin yanı sıra Türkiye'de uzun süre görev yapan yabancılar da İstanbul deneyimini uluslararası alanda göstermeye başladı.

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Sayıları giderek artan küresel şirketlerin Türk lejyonerlerinin yanı sıra Türkiye'de uzun süre görev yapan yabancılar da İstanbul deneyimini uluslararası alanda göstermeye başladı. (Kerim Ülker)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:40 

Kerim Ülker, Türkiye, İstanbul, Ekonomi
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