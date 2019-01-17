İstanbul'da başarılı olana CEO'luk
48 dakika önce
Sayıları giderek artan küresel şirketlerin Türk lejyonerlerinin yanı sıra Türkiye'de uzun süre görev yapan yabancılar da İstanbul deneyimini uluslararası alanda göstermeye başladı.
Sayıları giderek artan küresel şirketlerin Türk lejyonerlerinin yanı sıra Türkiye
'de uzun süre görev yapan yabancılar da İstanbul
deneyimini uluslararası alanda göstermeye başladı. (Kerim Ülker
)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:40
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