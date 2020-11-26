Son Dakika | İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada - Son Dakika

Son Dakika | İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada

26.11.2020 09:23

Son dakika haberi... İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada Göktürk'te saldırgan köpekleri vatandaş sopayla uzaklaştırdı Göktürk'te bir grup başıboş köpeğin caddeden geçen vatandaşları ve motosikletli kuryeleri kovalamaya başlaması mahallelide korkuya sebep oldu.

İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada

Göktürk'te saldırgan köpekleri vatandaş sopayla uzaklaştırdı

İSTANBUL - Göktürk'te bir grup başıboş köpeğin caddeden geçen vatandaşları ve motosikletli kuryeleri kovalamaya başlaması mahallelide korkuya sebep oldu. Vatandaşların köpekleri sopayla kovaladığı anlar ise kameralara yansıdı.

Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Çeşmebaşı Caddesi'nde çok sayıda başıboş köpek caddeden geçen motorlu kuryeler ve vatandaşlara saldırdı. Kendi aralarında da kavga eden köpekler, mahalleli ve etraftaki insanları korkutmaya başladı. Vatandaşların dışarıya çıkmaya korktuğu semtte, birbirine girdiğini gören bir vatandaş sopayla köpekleri kovaladı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başıboş köpekler mahallede korku saçtı

Görüntülerde, motorlu kurye köpeklerden kaçmak isterken karşı şeritten gelen bir otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Bu durumdan rahatsız plan vatandaşlar köpekleri için önlem alınmasını istiyor.

(ÖFY-DCC-YM-

Son Dakika | İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada
Son Dakika | İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada
Son Dakika | İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada
Son Dakika | İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada
Son Dakika | İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada
Son Dakika | İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada

motosikletli, Göktürk, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada - Son Dakika


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