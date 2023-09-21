İstanbul\'da başıboş sokak köpeği, küçük kızı kanlar içerisinde bıraktı

Türkiye'nin son aylardaki en büyük problemlerinden biri olan başıboş sokak köpekleri, yine kan döktü. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 6 yaşındaki küçük bir kız çocuğu, bir köpeğin saldırısına uğradı. Çocuk kanlar içerisinde kalırken, kuduz şüphesi bulunan saldırgan köpeğin ise kaçırıldığı öne sürüldü. Büyük korku yaşayan aile ise hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Esenyurt Belediyesi'ne veryansın etti.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Başıboş sokak köpeği kabusu ülkemizi esir aldı. Art arda meydana gelen ısırma vakalarının ardından İstanbul Esenyur'ta Gökevler Mahallesi'nde bulunan Kardeşkent Sitesi'nde başıboş bir köpek, bahçede bisiklet süren 6 yaşındaki İkra'ya saldırdı. Küçük kızın yüzü kanlar içerisinde kaldı.

KUDUZ İHTİMALİ KORKUTUYOR

Hastaneye kaldırılan küçük kız tedavi altına alınırken, belediyeden gelen görevliler yapılan kontrollerin ardından saldıran köpeğin kuduz olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Saldırgan köpeğin ise mahalleden kaçırıldığı iddia edildi. Süreç devam ederken büyük korku yaşayan İkra'nın ailesi ise hem İBB'ye hem de Esenyurt Belediyesi'ne tepki gösterdi.