İstanbul'da başıboş köpekler 8 koyuna birden saldırdı! - Son Dakika
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İstanbul'da başıboş köpekler 8 koyuna birden saldırdı!

20.05.2023 13:02

İstanbul Arnavutköy'de başıboş sokak köpeklerinin gece saatlerinde saldırdığı 8 koyun can çekişiyor. Köpeklerin saldırısı sonucunda derin yaralar oluşan koyunları korumaya çalışan hayvan sahipleri ise duruma isyan ediyor.

Arnavutköy'de geçimini hayvancılıkla sağlayan Tayakadın Mahallesi sakinleri kurban bayramı öncesinde yaşanan başıboş sokak köpekleri saldırılarına isyan etti. Gece saatlerinde köpeklerin saldırdığı ahırda bulunan koyunlardan 4 tanesi kayıplara karışırken 8 koyun ise can çekişiyor. Emek vererek beslediği hayvanların can çekişerek öldüğünü gören hayvancı Vahap Kaya yetkililerden yardım istedi.

"BUNLAR BENİM TEK GEÇİM KAYNAĞIM"

Saldırı sonucunda hayvanlarını kaybeden Vahap Kaya şunları söyledi: "Ben 25 yıldır bu bölgede hayvancılık yapıyorum. Dün hava yağmurlu olduğu için hayvanlarımı getirip ahıra kapattım gece saatlerinde kalkıp baktığımda hayvanlarım bu duruma gelmiş. Çevre belediyeler topladıkları sokak köpeklerini getirip bizim bu alanlarımıza atıyorlar daha öncede bu tarz durumlarla komşularımız karşılaşmıştı. Mahalle muhtarına bildirmiştik ancak bir çözüme kavuşamadık. Biz bunları hem damızlık için hem de kurban için besliyorduk. Bunlar benim tek geçim kaynağım başka bir geçimim yok. 14 hayvanım telef olmuş durumda bazı hayvanlarım can çekişiyor. Özel veteriner çağırabilecek durumum yok şu anda. Tarımdan gelen veteriner de sadece tutanak tutup gitti.

İstanbul'da başıboş sokak köpekleri hayvancıların korkulu rüyası haline geldi! 8 koyun can çekişiyor

"CAN ÇEKİŞMELERİNİ İZLEMEK İSTEMİYORUZ"

Ailecek çok üzülüyoruz, can çekişmelerini izlemek istemiyoruz ama yapacak bir şeyde yok şu anda. Ben yağmur, çamur demeden peşlerinden gezip bu şehrin içinde bakıp beslemeye çalışıyoruz, bütün emeğimiz heba oldu. Şu anda biz yetkililerden yardım bekliyoruz ama buradan alıp başka bir mahalleye atıp yine faciaya neden olmasın. Tavuklarımız, kazlarımız hep ziyan oluyorlar."

İstanbul'da başıboş sokak köpekleri hayvancıların korkulu rüyası haline geldi! 8 koyun can çekişiyor

"BURADA BİZE DE ZARAR GELEBİLİR"

Aynı mahallede yaşayan Tahsin Kılıç, "Benim burada evim var, hobi olarak kaz ve tavuk bakıyordum. Onların hepsi gitti yine başıboş hayvanların saldırısı sonucunda. Yazık günah bu hayvanlar akşamdan beri bu halde. Biz saldıran köpeklere saldırsak olmayacak, ne yapacağımızı bilmez hale geldik. Belediyeler buraya atıyor başka yerlerden gelenler de var. Benim kendi köpeğim vardı bakamayacağımı anlayınca götürüp barınağa teslim ettim. Burada bize de zarar gelebilir. Ben emekliyim, bahçemden dışarıya çıkmıyorum ama gece saatlerinde işinden evine, evinden işine gelip gidenler oluyor bu mahallede. Bu durum bizi tedirgin ediyor önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yaşam İstanbul'da başıboş köpekler 8 koyuna birden saldırdı! - Son Dakika


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