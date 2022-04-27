Basın mensupları sahurda bir araya geldi - Son Dakika
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Basın mensupları sahurda bir araya geldi

27.04.2022 04:33

Fatih Belediyesinin organize ettiği sahur programında basın mensupları bir araya geldi.

Fatih Belediyesinin organize ettiği sahur programında basın mensupları bir araya geldi.

Belediyenin Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ndeki programa, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.

Turan, programdaki konuşmasında, basın mensuplarının çok yorucu bir iş yaptığını söyledi.

Bugün Belediye Başkanı olarak ev sahibi olmadığını belirten Turan, "Biz Fatih Belediyesi olarak sizin bir arada olmanıza ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

Basın mensupları sahurda bir araya geldi
Basın mensupları sahurda bir araya geldi
Basın mensupları sahurda bir araya geldi
Basın mensupları sahurda bir araya geldi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Basın mensupları sahurda bir araya geldi - Son Dakika


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