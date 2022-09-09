İstanbul'da, Sgk'ya Fatura Edilmiş Kanser İlaçlarını Satan 10 Kişi Yakalandı, Piyasa Değeri 15 Milyon Lirayı Aşan İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da, Sgk'ya Fatura Edilmiş Kanser İlaçlarını Satan 10 Kişi Yakalandı, Piyasa Değeri 15 Milyon Lirayı Aşan İlaç Ele Geçirildi

09.09.2022 14:01

İstanbul’da, başkaları adına reçetelendirilip Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) fatura edilmiş kanser ilaçlarını satan 10 kişilik bir şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri 15 milyon lirayı aşan ilaç ele geçirildi.

EDDDA SÖNMEZ

İstanbul'da, başkaları adına reçetelendirilip Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) fatura edilmiş kanser ilaçlarını satan 10 kişilik bir şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri 15 milyon lirayı aşan ilaç ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkaları adına reçetelendirilip SGK fatura edilmiş kanser ilaçlarını satan bir şebekeye operasyon düzenledi. Operasyona, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü de destek verdi.

10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, piyasa değeri 15 milyon lirayı aşan ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi ve operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İHBAR NİTELİĞİNDEKİ BİLGİNİN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ: Başkaları adına reçetelendirilip SGK'ya fatura edilmiş kanser ilaçlarının Kağıthane ilçesinde bulunan kayıt dışı bir depoda stoklandığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Böylece yüksek miktarda kamu zararına sebep olunduğu ve kamu kuruluşlarının zarara uğratıldığı tespit edildi. Operasyonda ilaçların, saklama koşulları belirsiz ve halk sağlığını tehdit eden bir alanda tutulduğu tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI: Elde edilen bulgular ışığında 7 Eylül'de harekete geçildi. Değişik adreslere eş zamanlı operasyon yapılarak kanser ilaçlarını usulsüz bir şekilde alıp satan 10 şüpheli gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE OLAN İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ: Kayıt dışı depoya yapılan baskında, 500 bin miligram solüsyon içerikli çözelti ve şurup, bin 110 adet Flakon, 2 bin gram krem, piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan 50 bin adet film ve tablet olmak üzere ilaç ele geçirildi."

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! SAHTE REÇETELERLE ALDIKLARI İLAÇLARI SAVAŞ BÖLGELERİNDE SATAN ŞEBEKEYE OPERASYON Son dakika haberleri! SAHTE REÇETELERLE ALDIKLARI İLAÇLARI SAVAŞ BÖLGELERİNDE SATAN ŞEBEKEYE OPERASYON Son dakika gündem: Sahte reçetelerle aldıkları ilaçları savaş bölgelerinde satan şebekeye operasyon Son dakika gündem: Sahte reçetelerle aldıkları ilaçları savaş bölgelerinde satan şebekeye operasyon
Kaynak: ANKA

Sosyal Güvenlik Kurumu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da, Sgk'ya Fatura Edilmiş Kanser İlaçlarını Satan 10 Kişi Yakalandı, Piyasa Değeri 15 Milyon Lirayı Aşan İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:47 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi
13:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim
13:02 Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
12:52 2023'te "B sınıfı" ehliyet fiyatlarının 6 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor
12:25 Bakan Nuri Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: 2023'ün mart ayına kadar ziyaret edilebilir hale getireceğiz
12:10 Ümit Özdağ "büyük olaylar" çıkacağını iddia etti! Suriyeliler üzerinden iç savaş mı isteniyor?
12:10 Cumhurbaşkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışı hakkında konuştu: Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse parantez açarak konuşuyoruz
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam
12:06 Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'ye yükseldi! İşte o liste
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 14:01:23. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da, Sgk'ya Fatura Edilmiş Kanser İlaçlarını Satan 10 Kişi Yakalandı, Piyasa Değeri 15 Milyon Lirayı Aşan İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement