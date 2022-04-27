İstanbul'da bayram öncesi helikopter destekli 'Yeditepe Huzur uygulaması' - Son Dakika
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İstanbul'da bayram öncesi helikopter destekli 'Yeditepe Huzur uygulaması'

27.04.2022 23:25

İstanbul'da bayram öncesi helikopter destekli 'Yeditepe Huzur uygulaması' İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramına sayılı günler kala helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasında, durdurulan araçla didik didik arandı.

İstanbul'da bayram öncesi helikopter destekli 'Yeditepe Huzur uygulaması'

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramına sayılı günler kala helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasında, durdurulan araçla didik didik arandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramına sayılı günler kala il genelinde saat 21.30 sıralarında "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada narkotik polis köpeği 'Kanıt' araçları didik didik aradı. Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

İstanbul'da bayram öncesi helikopter destekli 'Yeditepe Huzur uygulaması'
İstanbul'da bayram öncesi helikopter destekli 'Yeditepe Huzur uygulaması'
İstanbul'da bayram öncesi helikopter destekli 'Yeditepe Huzur uygulaması'
İstanbul'da bayram öncesi helikopter destekli 'Yeditepe Huzur uygulaması'

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bayram öncesi helikopter destekli 'Yeditepe Huzur uygulaması' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bayram öncesi helikopter destekli 'Yeditepe Huzur uygulaması' - Son Dakika
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