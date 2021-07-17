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İstanbul'da bayram öncesi otogarlarda ek sefer yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul'da bayram öncesi otogarlarda ek sefer yoğunluğu

17.07.2021 18:29
İstanbul'da bayram öncesi otogarlarda ek sefer yoğunluğu, System.String[]

Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar otogarlara akın etti.

Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar otogarlara akın etti. Ek seferler sonrası yoğunluğun arttığı Ümraniye Dudullu otogarı havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından açıkladığı 9 günlük bayram tatili kararı sonrası tatile otobüsle gitmeyi tercih eden vatandaşlar otogarlara akın etti. Normalleşme süreciyle birlikte Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tıklım tıklım dolan otogarlarda ihtiyacı karşılama için ek seferler düzenlendi. Ümraniye Dudullu'daki otogarda da ek seferlerin açılması sonrası yoğunluk yaşandı. Otogarın o hali havadan görüntülendi.

"10 gün öncesinde yoğunluk başladı"

Bayram öncesi yoğunluğa ilişkin konuşan otogar esnafı Yavuz Tanuğur, "Yolcu yoğunluğu geçen seneye göre daha fazla. Normalleşme ile birlikte yolcu sayısı da arttı. Ek seferleri de akşam 5 itibariyle başlattık. Sadece sabah saatlerinde yaklaşık 160 araç çıkış yapıyor. Bu sene bilet fiyatları da normale döndü. Bayram yoğunluğu Yaklaşık 10 gün önce başladı. Son bir haftadır da ilave seferler için bilet açtık. Pazartesi günü gününe kadar da ek seferler devam edecek. Gerek otobüslerde gerek otogarlarda sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul'da bayram öncesi otogarlarda ek sefer yoğunluğu
İstanbul'da bayram öncesi otogarlarda ek sefer yoğunluğu
İstanbul'da bayram öncesi otogarlarda ek sefer yoğunluğu
İstanbul'da bayram öncesi otogarlarda ek sefer yoğunluğu
İstanbul'da bayram öncesi otogarlarda ek sefer yoğunluğu
İstanbul'da bayram öncesi otogarlarda ek sefer yoğunluğu

1 Temmuz, Ümraniye, Kurban, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da bayram öncesi otogarlarda ek sefer yoğunluğu - Son Dakika


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