İstanbul'da bayram öncesi şehit polis Erkan Gökteke uygulaması - Son Dakika

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla, geçtiğimiz günlerde şehit edilen Polis Memuru Erkan Gökteke'nin isminin verildiği bir uygulama yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Kurban Bayramı öncesinde, geçtiğimiz günlerde Bağcılar'da gittiği narkotik operasyonunda şehit edilen Polis Memuru Erkan Gökteke'nin isminin verildiği bir uygulama düzenlendi. Uygulama, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de gerçekleştirildi. Düzenlenen uygulamaya İstanbul Güven Timleri şubesine bağlı polis ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat, motorize ekipler ve ilçe polis ekiplerinin yanı sıra polis helikopteri de havadan destek verdi. Yaklaşık 650 polis memurunun katıldığı uygulamada, şüpheli görülen şahıslar ve araçlar durdurularak tek tek arandı. Öte yandan, ilçelerde bulunan parklara ve inşaat alanlarına da giren ekipler, burada bulunan şahısları da didik didik arayarak GBT sorgusu gerçekleştirdi. - İSTANBUL