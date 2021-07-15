İSTANBUL'DA BAYRAM ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika

Haber-Kamera: Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde 9 günlük bayram tatili için yola çıkan sürücüler, TEM otoyolunda yoğun trafik oluşturdu. Yoğun trafik havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün başlayan tatil trafiği, bugün sabah erken saatlerde devam etti. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan sürücüler, TEM otoyolunda Ankara istikametine yoğun trafik oluşturdu. Ataşehir'den başlayan trafik Tuzla'ya kadar durma noktasına geldi.