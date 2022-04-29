İstanbul'da bayram öncesinde trafik yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul'da bayram öncesinde trafik yoğunluğu

29.04.2022 16:42

İstanbul'da bayram öncesinde trafik yoğunluğu Trafik yoğunluğu yüzde 60'lara yükseldi İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı.

İstanbul'da bayram öncesinde trafik yoğunluğu

Trafik yoğunluğu yüzde 60'lara yükseldi

İSTANBUL - İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Kadıköy mevkii D-100 karayolunun üzerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan trafik, iş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte durma noktasına geldi. Kadıköy D-100 karayolu üzerinde ve karayoluna bağlanan ara arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi.

İstanbul'da bayram öncesinde trafik yoğunluğu
İstanbul'da bayram öncesinde trafik yoğunluğu
İstanbul'da bayram öncesinde trafik yoğunluğu
İstanbul'da bayram öncesinde trafik yoğunluğu

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Endonezya'da bayram öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Endonezya'da bayram öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Aksaray'da bayram trafiği yoğunluğu denetim altında Aksaray'da bayram trafiği yoğunluğu denetim altında

3. Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da bayram öncesinde trafik yoğunluğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bayram öncesinde trafik yoğunluğu - Son Dakika
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