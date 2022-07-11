İstanbul'da bayram tatili - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da bayram tatili

11.07.2022 16:39

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü bazı vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'nda geçirdi.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü bazı vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'nda geçirdi. Sarayburnu sahiline gelen vatandaşlar ise, denize girerek ve güneşlenerek vakit geçirdi.

YORUMLAR
500
Bayram harçlığını alan çocuklar, soluğu eğlence parkında aldı Bayram harçlığını alan çocuklar, soluğu eğlence parkında aldı Kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı Kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Sultanahmet, Sarayburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bayram tatili - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:32 CHP, İstanbullu selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'nu savundu: 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar
16:28 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mesut Özil ile yollar ayrıldı
16:21 İzlenme rekorları kırdı! Plaja gelen 2 deniz aslanı güneşlenenleri kovaladı
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'yı serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 16:46:50. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da bayram tatili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement