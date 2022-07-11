İstanbul 'da Kurban Bayramı 'nın üçüncü gününü bazı vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'nda geçirdi. Sarayburnu sahiline gelen vatandaşlar ise, denize girerek ve güneşlenerek vakit geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İstanbul'da bayram tatili - Son Dakika

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