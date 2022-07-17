İstanbul'da bayram tatili dönüşünde yolcu hareketliliği - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da bayram tatili dönüşünde yolcu hareketliliği

17.07.2022 16:44
İstanbul'da bayram tatili dönüşünde yolcu hareketliliği

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların İstanbul'a dönüşleri nedeniyle otogarlarda ve havalimanlarında hareketlilik yaşandı.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların İstanbul'a dönüşleri nedeniyle otogarlarda ve havalimanlarında hareketlilik yaşandı.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilerek tatillerini şehir dışında geçiren vatandaşların İstanbul'a dönüşleri sürüyor.

Memleketlerinden ve tatil beldelerinden otobüslerle dönen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu.

Tekirdağ'dan İstanbul'a gelen Gönül Zeybek, otogardan başka bir otobüsle Bursa'ya gideceğini belirterek, yollarda trafik olmadığını söyledi.

Seyahatlerini bekledikleri sürede tamamladıklarını dile getiren Zeybek, "Umarım, Bursa'ya kadar bundan sonrası da öyle olur. Tekirdağ'dan son biletleri biz almıştık. Yoğunluk var, bütün otobüsler dolu." dedi.

Otobüs firması çalışanı Tugay Olgar ise yolcuların bilet bulmakta biraz zorlandıklarını söyledi.

Trafik yoğunluğunun da olduğunu ifade eden Olgar, otogardaki hareketliliğin birkaç gün öncesinden başladığını kaydetti.

Otobüs kaptanı Sezgin İkiz de seyahat ederken emniyet kemeri takılmasının önemini anlattı.

Herkesin yolda olduğunu belirten İkiz, vatandaşların bilet bulmakta zorlandığını ancak isteyen herkesin otobüslerle gelebildiğini dile getirdi.

Havalimanında yolcu hareketliliği

Tatilden uçak seferleriyle dönmeyi tercih edenler sebebiyle İstanbul Havalimanı'nda da yolcu hareketliliği yaşandı.

Görevliler, zaman zaman yoğunlaşan iç ve dış hat terminal girişleri ile bilet işlemleri yapılan noktalarda yolcuları yönlendirdi.

YORUMLAR
500
Kurban Bayramı ile ilgili 'Canlıları keserek bayram olmaz' diyen Ataol Behramoğlu, üniversitedeki görevinden alındı Kurban Bayramı ile ilgili 'Canlıları keserek bayram olmaz' diyen Ataol Behramoğlu, üniversitedeki görevinden alındı İstanbullular tatilin son günü Şile'ye akın etti İstanbullular tatilin son günü Şile'ye akın etti
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Tekirdağ, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bayram tatili dönüşünde yolcu hareketliliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
16:27 Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:52 Kabus devam ediyor! Balıkesir'de de orman yangını başladı
15:48 Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...
15:41 İTÜ'de görev alacak yabancı uyruklu misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu
15:17 Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15:09 Fener'den ayrılan De Colo'dan olay sözler: Orası çok karışıktı, her yıl koç ve ekibi değişiyordu
15:06 Trakya'da çekirge ve tırtıl alarmı! Marmara'ya doğru ilerliyorlar...
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni için "hanım kız" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu: Hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 16:50:26. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da bayram tatili dönüşünde yolcu hareketliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement