Son Dakika Haberleri: İstanbul'da bayram tatili trafiği başladı
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İstanbul'da bayram tatili trafiği başladı

1 saat önce

KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı.

İstanbul'da bayram tatili trafiği başladı, System.String[]
KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar  yola çıkmaya başladı. Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde  uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.  Bu arada İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik denetimlerini arttırdı. Emniyet kemeri takmayan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.


- İstanbul
TEM Otoyolu, Ataşehir, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:15 Kaynak: DHA
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