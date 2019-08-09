İSTANBUL'DA BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ BAŞLADI
1 saat önce
KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:17 Kaynak: DHA
KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul
dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Ataşehir TEM Otoyolu Ankara
istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bu arada İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler, trafik denetimlerini arttırdı. Emniyet kemeri takmayan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Görüntü Dökümü:
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-Muhabir anons
-Denetim yapan polis ekipleri
-Trafikte oluşan yoğunluk
-Sürücüler ile röp
-Genel ve detay
- İstanbul
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