Son Dakika Haberleri: İSTANBUL'DA BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ BAŞLADI
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İSTANBUL'DA BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ BAŞLADI

45 dakika önce

KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı.

İSTANBUL'DA BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ BAŞLADI, System.String[]


KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bu arada İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik denetimlerini arttırdı. Emniyet kemeri takmayan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

- İstanbul
Ataşehir, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:36 Kaynak: DHA
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