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İstanbul'da bayram tatili trafiği yoğunluğu

11 dakika önce

KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı.

İstanbul'da bayram tatili trafiği yoğunluğu, System.String[]
KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Mahmutbey Gişeler Edirne istikameti, Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikameti akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.


- İstanbul
TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:00 Kaynak: DHA
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