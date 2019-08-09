İstanbul'da bayram tatili trafiği yoğunluğu (FSM Havadan 2)
30 dakika önce
KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:04 Kaynak: DHA
KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul
dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Mahmutbey
Gişeler Edirne
istikameti, Ataşehir TEM Otoyolu Ankara
istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikameti akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.
- İstanbul
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