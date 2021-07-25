Otogarda, Kurban Bayramı tatili dönüş yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların kente geri dönmesiyle tatilin son gününde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanan yoğunluk devam ediyor.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek kent dışına çıkan İstanbulluların, tatilin son gününde kente dönüş yolculukları sürüyor. Dönüşler nedeniyle yollarda trafik artarken tatilcileri taşıyan şehirlerarası otobüsler de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yolcu almaya gelen özel araçlar ile taksiler otogar girişinde uzun kuyruklar oluştururken, peronlardaki kalabalık da dikkati çekti.

Öte yandan şehir dışından gelen çok sayıda yolcunun evlerine gitmek için beklediği görüldü. Otogar görevlileri giriş ve çıkışlardaki yoğunluğu azaltmak için yoğun çaba sarf etti.

İstanbullular tatilin son günü sahil şeridinde vakit geçirmeyi tercih etti

Bayram tatilinde kentte kalmayı tercih eden vatandaşlar da Kurban Bayramı tatilinin son gününde sahil şeridinde vakit geçirdi.

Eşsiz boğaz manzarası eşliğinde Ortaköy, Bebek, Emirgan gibi sahil bölgelerinde dolaşan turistler ve vatandaşlar güzel zaman geçirdi.

Sahil kesimindeki işletmelerde kahvaltı ve yemek yiyenler daha sonra yürüyüş yaparak tatilin ve güneşli havanın tadını çıkardı. Ayrıca vapur iskeleleriyle otobüs duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.