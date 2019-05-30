Son Dakika Haberleri: İstanbul'da bayram trafiği yoğunluğu erken başladı
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İstanbul'da bayram trafiği yoğunluğu erken başladı

1 saat önce

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından İstanbul'daki trafik yoğunluğu başladı.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından İstanbul'daki trafik yoğunluğu başladı. İBB yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaştı.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından bayramı İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar Perşembe gününden yollara çıktı. Perşembe günü mesai saati bitimiyle yola çıkan vatandaşlar İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaştı.
(İHA)
İstanbul'da bayram trafiği yoğunluğu erken başladı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:15 Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, İstanbul, Güncel
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