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İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı - Son Dakika

İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı

13.01.2022 08:47
İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı zaman zaman bazı bölgelerde etkili olmaya başladı.

İstanbul'da kar yağışı zaman zaman bazı bölgelerde etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı zaman zaman etkili olmaya başladı. Özellikle megakentin yüksek kesimlerinden etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yerlerde ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu. Kar yağışının ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor. - İSTANBUL

İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı
İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı
İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı
İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı
İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı
İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı

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Meteoroloji, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı - Son Dakika
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