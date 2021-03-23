İstanbul'da bazı caddelerde su birikintileri oluştu - Son Dakika

İstanbul'da bazı caddelerde su birikintileri oluştu
23.03.2021 00:57
İstanbul'da aniden bastıran yağışla birlikte ara ara etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
İstanbul'da aniden bastıran yağışla birlikte ara ara etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının arından İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Fatih Balat Mevkiinde bir caddede yağışla birlikte oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler zor anlar yaşadı. - İSTANBUL
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