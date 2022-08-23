Yüksek nemden bunalan İstanbullular sahillere akın etti - Son Dakika
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Yüksek nemden bunalan İstanbullular sahillere akın etti

23.08.2022 00:34
Yüksek nemden bunalan İstanbullular sahillere akın etti

İstanbul'da bazı ilçelerde nem oranının yüzde 90'ların üzerine çıkmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar sahil kenarlarında vakit geçirdi.

İstanbul'da bazı ilçelerde nem oranının yüzde 90'ların üzerine çıkmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar sahil kenarlarında vakit geçirdi.

Maltepe, Kartal, Beykoz, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ile Beşiktaş'ta yüksek nem ve sıcaklık nedeniyle evlerinde duramayan İstanbullular ferahlamak için sahilleri tercih etti.

Akşam yemeklerini deniz kenarlarında yiyen vatandaşlar, sahilde esen hafif rüzgar ile serinlemeye çalıştı.

Ortaköy sahiline gelen turistler ile İstanbullular dondurma yiyerek vakit geçirdi.

Çengelköy sahiline gelen Osman Alkan, bir haftadır yoğun bir şekilde nemin hissedildiğini söyledi.

Alkan, iş yerinde klimaların bile yeterli olmadığını ifade ederek, "Dışarı çıkıyorsun, terliyorsun. Boğucu bir sıcak ve nem var. Olduğun yerde terliyorsun. Sürekli sıvı tüketmeye çalışıyoruz. 'Akşam sahile inelim de bir serinleyelim' diye bekliyoruz. Evde sıcaktan uyuyamıyoruz, nem oldukça bunaltıcı." dedi.

"Evdeki klima yerine sahilleri tercih ediyoruz"

Vatandaşlardan Süleyman Kılıç ise son 15 gündür nemin yoğun olarak hissedildiğini dile getirdi.

Nem nedeniyle evde duramadıklarını anlatan Kılıç, "O nedenle sahillerde gece geç saatlere kadar oturuyoruz. Her akşam saat 17.00'de gelip, 01.30 gibi eve gidiyoruz. Evdeki klima yerine sahillere tercih ediyoruz." diye konuştu.

" Karadeniz'den İstanbul'a bol su buharı pompalanıyor"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da poyrazın hakim olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Toros, Karadeniz'den İstanbul'a bol su buharı pompalandığını, bu nedenle nemin görülmesinin normal olduğunu belirtti.

Bazı ilçelerde nem oranının daha yüksek olduğuna dikkati çeken Toros, "Bu durum insanları rahatsız edebilir. Ancak kentte hafif de olsa rüzgar var." ifadelerini kullandı.

Silivri'de nem yüzde 98 olarak ölçüldü

Sıcaklıkların 25 ile 30 derece arasında değiştiği İstanbul'un bazı ilçelerinde nem oranı zaman zaman yüzde 98'lere kadar çıktı.

Avrupa Yakası'nda, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Sultangazi, Sarıyer, Eyüpsultan ile Kağıthane'de nem oranı yüzde 95'lere ulaşırken Silivri ile Çatalca'da bu oran yüzde 98 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda ise nem oranı Ataşehir'de yüzde 91, Tuzla'da 87, Ümraniye'de 91, Pendik'te ise 90'lara kadar çıktı.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, İstanbul, Avcılar, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek nemden bunalan İstanbullular sahillere akın etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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