İstanbul'da bazı işletmelere girişte HES kodu şartı getirildi - Son Dakika

İstanbul'da bazı işletmelere girişte HES kodu şartı getirildi

11.03.2021 19:55
İstanbul'da bazı işletmelere girişte HES kodu şartı getirildi, System.String[]

İstanbul'da İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı'nın aldığı yeni kararla 15 Mart'tan itibaren kahvehane, internet kafe, berber, hamam, masaj salonu, düğün salonu, tiyatro ve spor salonları gibi bir çok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bugün Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

15 Mart'tan itibaren geçerli olacak yeni kararlar şu şekilde açıklandı:

1- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) girişlerinde HES kodu kontrolleri yapılacak.

2- Kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikâh salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerinin girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunlu olacak.

3- Kaymakamlar ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195' inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler yapılacak.

İstanbul'da bazı işletmelere girişte HES kodu şartı getirildi

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Son Dakika Güncel İstanbul'da bazı işletmelere girişte HES kodu şartı getirildi - Son Dakika


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