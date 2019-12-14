İstanbul'da bazı metro hatlarında arıza, yoğunluk yaşanıyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da bazı metro hatlarında arıza, yoğunluk yaşanıyor (1) - Son Dakika

İstanbul'da bazı metro hatlarında arıza, yoğunluk yaşanıyor (1)

7 saat önce

Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu.

İstanbul'da bazı metro hatlarında arıza, yoğunluk yaşanıyor (1), System.String[]

YENİKAPI-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı- Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Yenikapı- Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Bazı duraklarda yoğunluk oluşurken, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılıyor. Metrodaki teknik arıza devam ediyor.

Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, " M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında  İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır." denildi.


Kirazlı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:59 Kaynak: DHA
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