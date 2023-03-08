Metro İstanbul , İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılmayacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Metro İstanbul, Hacıosman, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da bazı metro hatlarında seferler saat 14.00'ten itibaren yapılmayacak - Son Dakika

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