İSTANBUL'DA BAZI NOKTALARDA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU - Son Dakika

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İSTANBUL'DA BAZI NOKTALARDA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
6 saat önce
Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul genelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritası verilerine göre; saat 18.00 sıralarında yoğunluk yüzde 36 olarak görüldü. Özellikle bazı noktalarda trafik yoğunlaşırken Cevizlibağ D100 Edirne yönünde trafik durma noktasına geldi. Cevizlibağ'da metrobüs durağındaki yoğunluk da dikkat çekti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 06:06 Kaynak: DHA
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