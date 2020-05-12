İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayata geçiş yapılmasının ardından, trafiğe çıkan araç sayısında artış gözleniyor.

İş çıkış saati olması sebebiyle kentte trafik çeşitli noktalarda artarken, özellikle D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Beşiktaş-Ortaköy sahil yolunda yapılan yol çalışmasının da etkisiyle trafik yoğunluğu gözleniyor.

Yine D-100 Karayolu'nda Merter'den Avcılar'a kadar Edirne istikametinde yer yer yoğunluk yaşanırken, Ankara istikametinde ise akıcı bir trafik olduğu görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise kente araç giriş-çıkışıyla ilgili denetimlerin yapıldığı TEM Otoyolu Orhanlı mevkisi ile Altunizade mevkisinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollarda yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan, marketler ve pazar yerlerinde alışveriş yapan vatandaşların da maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda tedbirlere uyduğu gözleniyor.